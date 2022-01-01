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Пробуждение Спящей Красавицы
Пробуждение Спящей Красавицы, 2009: актеры и роли
Waking Sleeping Beauty
Пробуждение Спящей Красавицы
2009 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Пробуждение Спящей Красавицы, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дон Хан
В ролях
Тим Бертон
Tim Burton
Джон Лассетер
John Lasseter
Дон Блат
Джон Маскер
John Musker
Крис Эмерсон
Chris Emerson
Майкл Эйснер
Michael Aisner
Джеффри Катценберг
Jeffrey Katzenberg
Рой Эдвард Дисней
Roy E. Disney
Дон Хан
Глен Кин
Glen Keane
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Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Рецензия
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2022, Великобритания, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
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