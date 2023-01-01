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Германия 09 Германия 09
Киноафиша Фильмы Германия 09 Германия 09, 2009: актеры и роли
Deutschland 09 - 13 kurze Filme zur Lage der Nation Германия 09 2009 / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Германия 09, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin Вольфганг Беккер Wolfgang Becker Ханс Вайнгартнер Ханс Вайнгартнер Hans Weingartner Доминик Граф Dominik Graf Ромуалд Кармакер Николетт Кребиц Николетт Кребиц Nicolette Krebitz Дани Леви Дани Леви Dani Levy Изабелле Штевер Том Тыквер Том Тыквер Tom Tykwer Кристоф Хоххойслер Christoph Hochhäusler Ангела Шанелек Ангела Шанелек Angela Schanelec Ханс Штайнбихлер Hans Steinbichler Силке Эндерс
В ролях
Адриана Альтарас Adriana Altaras Йозеф Бирбихлер Josef Bierbichler Уве Бом Uwe Bohm Бенно Фюрманн Бенно Фюрманн Benno Fürmann Клаудия Гайслер Доминик Граф Dominik Graf Эва Хаберманн Жанетт Хайн Jeanette Hain Андреас Хофер Andy Hope 1930 Сандра Хюллер Сандра Хюллер Sandra Hüller Питер Джордан Peter Jordan Дани Леви Дани Леви Dani Levy Карл Маркович Карл Маркович Karl Markovics Торстен Микаэлис Torsten Michaelis Ясмин Табатабаи Jasmin Tabatabai Ганс-Михаэл Реберг
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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