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Стервозные штучки
Отзывы о фильме «Стервозные штучки»
Bitch Slap
Стервозные штучки
2009 / США
Трейлер
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Меня уже от трейлера начало тошнить, а фильм просто вызывал отвращение. У нас что, теперь Тарантино можно любую дрянь прикрыть? Наживка для лохов. Надо запретить Тарантиной рекламировать фильмы. Я тоже думала после трейлера, что это китч такой, закос под класс В, а на самом деле там другое. Но это ужас. Ниже плинтуса. Не ходите, не грузитесь, не тратьте деньги, не тратьте время. Это я про «Стервозные штучки», простите. Брррррррррр))).
2 апреля 2015, 12:51
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Какие девчонки в этих «Стервозных штучках», закачаешься! Ну понятно, не из Гарварда, но все, что положено, у них на месте и прекрасно демонстрируется на протяжении фильма. Если хотеть большого смысла и пищи для ума – вам не сюда, это точно. А для трэшового экшена с полагаемой дичью – как раз то самое. Мне кажется, снимал режиссер, который на этом вырос и застрял навек. Получилось искренне и тупо. Всем поклонникам жанра – добро пожаловать.
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Впервые увидел пародию на Тарантино. Или я ошибаюсь? Ну не может это быть серьезной заявкой на шедевр в жанре. Иначе зачем было снимать? Это даже стеб чистой воды. Если так смотреть этот фильм, можно даже получить удовольствие. Я, например, просто обхохотался. Весь арсенал собрали, молодцы! Потому что если иначе, то становится страшно. Хотя вдруг я не разобрался, и «Стервозные штучки» - это полный пипец?
2 апреля 2015, 12:51
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