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Джованна Антонелли
Джованна Антонелли
Giovanna Antonelli
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Джованна Антонелли
Giovanna Antonelli
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Дата рождения
18 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джованна Антонелли
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Фильмография Джованна Антонелли
S.O.S. Женщины в море
комедия, мелодрама
2014, Бразилия
5.0
Вспомогательный счет
комедия
2007, Бразилия
6.0
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Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Не ко всем звездам 90-х время оказалось милостиво.
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13 июля 2022 07:30
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20 лет спустя: Жади из «Клона» блеснула стройной фигурой в бикини
Звезда поделилась новыми пляжными снимками.
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6 января 2022 11:47
«Без макияжа и не стесняется»: 44-летняя Жади из «Клона» показала «честные» фото в бикини
Джованна Антонелли продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру.
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16 ноября 2020 20:29
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