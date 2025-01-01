Меню
Жука Де Оливейра
Juca de Oliveira
Жука Де Оливейра
Juca de Oliveira
Дата рождения
16 марта 1935
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Сан-Роке, Сан-Паулу, Бразилия
6.1
Знак зодиака города
(2007)
6.1
Вспомогательный счет
(2007)
0.0
Клон
(2001)
6.1
Вспомогательный счет
Caixa Dois
комедия
2007, Бразилия
6.1
Знак зодиака города
Signo da Cidade, O
драма
2007, Бразилия
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
