Что приносит снег, 2005

Манабу Ядзаки оказался плохим бизнесменом. Потеряв все, он возвращается из столицы в свой родной город Обихиро. Его старший брат Такэо управляет небольшой конюшней, в которой содержат лошадей для «банъэй кэйба» - популярных на Хоккайдо скачек с препятствиями, в которых лошадей запрягают в тяжелые сани. Такэо не простил Манабу за то, что тот уехал из родного города и бросил мать, страдающую старческим слабоумием. Манабу видит отражение своих неудач в судьбе лошади по имени Унрю – от нее тоже хотят избавиться из-за плохих результатов. Он отдает ее на попечение женщины-наездницы, которая пытается оправиться после провала на скачках. Работа в конюшне, будничные заботы и радости, знакомства с новыми людьми, все это помогает Манабу взглянуть в лицо своим слабостям и начать новую жизнь.

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