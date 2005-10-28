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Что приносит снег
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Yuki ni negau koto

Что приносит снег, 2005

2005 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Манабу Ядзаки оказался плохим бизнесменом. Потеряв все, он возвращается из столицы в свой родной город Обихиро. Его старший брат Такэо управляет небольшой конюшней, в которой содержат лошадей для «банъэй кэйба» - популярных на Хоккайдо скачек с препятствиями, в которых лошадей запрягают в тяжелые сани. Такэо не простил Манабу за то, что тот уехал из родного города и бросил мать, страдающую старческим слабоумием. Манабу видит отражение своих неудач в судьбе лошади по имени Унрю – от нее тоже хотят избавиться из-за плохих результатов. Он отдает ее на попечение женщины-наездницы, которая пытается оправиться после провала на скачках. Работа в конюшне, будничные заботы и радости, знакомства с новыми людьми, все это помогает Манабу взглянуть в лицо своим слабостям и начать новую жизнь.
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 28 октября 2005
Режиссер
Кититаро Нэгиси
В ролях
Тсутоми Ямазаки
Хироши Ямамото
Масахико Тсугава
Киппеи Шина
Рюта Окамото
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Что приносит снег 1 постер
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