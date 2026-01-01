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Одетт Талазак
Odette Talazac
Киноафиша
Персоны
Одетт Талазак
Одетт Талазак
Odette Talazac
Дата рождения
6 мая 1883
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 марта 1948
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Правила игры
(1939)
7.6
Миллион
(1931)
7.3
Убийца проживает в номере 21
(1942)
Фильмография Одетт Талазак
7.3
Убийца проживает в номере 21
L`Assassin habite... au 21
триллер, комедия, детектив
1942, Франция
7.9
Правила игры
La règle du jeu
комедия, драма
1939, Франция
7
Майерлинг
Mayerling
мелодрама, драма
1936, Франция
7.2
Преступление господина Ланжа
Le Crime de Monsieur Lange
драма, комедия, криминал
1936, Франция
7.6
Миллион
Le Million
мюзикл, комедия
1931, Франция
7.3
Кровь поэта
Le sang d'un poete
драма, фантастика
1930, Франция
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