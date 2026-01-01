Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Мама Рома
Награды и номинации фильма Мама Рома
Награды и номинации фильма Мама Рома 1962
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Венецианский кинофестиваль 1962
Italian Cinema Clubs Award
Победитель
Best Actress
Победитель
Golden Lion
Номинант
