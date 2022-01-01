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Мама Рома
Киноафиша Фильмы Мама Рома Мама Рома, 1962: актеры и роли
Mamma roma Мама Рома 1962 / Италия
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Мама Рома, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini
В ролях
Витторио Ла Палья Vittorio La Paglia Лучано Гонини Паоло Вольпони Луиза Лойано Этторе Гарофало Пьеро Морджа Piero Morgia Сильвана Корсини Silvana Corsini Франко Читти Franco Citti Анна Маньяни Anna Magnani
Вышка
Вышка
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