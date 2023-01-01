Разговоры о пустяках, 2007

Там, где-то на конце света, в небольшой приморской деревеньке, несколько мужчин и женщин, испытавших жестокость и суету цивилизации, нашли свою временную пристань. Здесь они встречаются с любовью, ревностью, предательством и самоотверженностью, но, прежде всего – с человеческой добротой. Здесь они вновь проверяют свои характеры, свою ценностную систему и делают свой выбор. Сценарий написан по мотивам пьесы Чехова «Дядя Ваня», но действие развивается здесь и сейчас. Фильм – это попытка посмотреть с улыбкой и сочувствием на интеллигентных людей вокруг нас, неспособных воспринять жизнь как борьбу, но способных защитить свою жизненную позицию, независимо от цены за это.