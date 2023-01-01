Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Разговоры о пустяках
Киноафиша Фильмы Разговоры о пустяках

Разговоры о пустяках, 2007

2007 / Болгария
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Там, где-то на конце света, в небольшой приморской деревеньке, несколько мужчин и женщин, испытавших жестокость и суету цивилизации, нашли свою временную пристань. Здесь они встречаются с любовью, ревностью, предательством и самоотверженностью, но, прежде всего – с человеческой добротой. Здесь они вновь проверяют свои характеры, свою ценностную систему и делают свой выбор. Сценарий написан по мотивам пьесы Чехова «Дядя Ваня», но действие развивается здесь и сейчас. Фильм – это попытка посмотреть с улыбкой и сочувствием на интеллигентных людей вокруг нас, неспособных воспринять жизнь как борьбу, но способных защитить свою жизненную позицию, независимо от цены за это.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Владимир Краев
В ролях
Ивайло Христов
Иоанна Буковска
Диана Добрева
Юрий Ангелова
Валентин Танев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разговоры о пустяках 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App