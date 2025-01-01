Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Королева Марго
Награды и номинации фильма Королева Марго
Награды и номинации фильма Королева Марго 1994
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1995
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Каннский кинофестиваль 1994
Приз жюри
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса
100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят?
Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче
Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667