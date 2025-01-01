Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса

100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят?

Врачи лечат, оперируют, влюбляются и …умирают? В этих 3 медицинских сериалах событий точно не меньше, чем в «Анатомии страсти», зато они короче

Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился

«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем