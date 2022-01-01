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Королева Марго Королева Марго
Киноафиша Фильмы Королева Марго Королева Марго, 1994: актеры и роли
La reine Margot / Queen Margot Королева Марго 1994 / Франция / Германия / Италия
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Королева Марго, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патрис Шеро Патрис Шеро Patrice Chéreau
В ролях
Венсан Перес Венсан Перес Vincent Perez Даниель Отой Даниель Отой Daniel Auteuil Изабель Аджани Изабель Аджани Isabelle Adjani Вирна Лизи Virna Lisi Доминик Блан Dominique Blanc
Вышка
Вышка
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