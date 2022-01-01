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В горах мое сердце... В горах мое сердце...
Киноафиша Фильмы В горах мое сердце... В горах мое сердце..., 1967: актеры и роли
В горах мое сердце... 1967 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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В горах мое сердце..., 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рустам Хамдамов Рустам Хамдамов
В ролях
Елена Соловей Елена Козелькова Yelena Kozelkova Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Олег Борисов Олег Борисов Леонид Куравлев Леонид Куравлев Станислав Любшин Станислав Любшин Юрий Катин-Ярцев Юрий Катин-Ярцев Тамара Совчи Александр Январев Слава Кулешов
Вышка
Вышка
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