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Посланник Посланник
Киноафиша Фильмы Посланник Награды и номинации фильма Посланник
The Messenger Посланник 2009 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Посланник

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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