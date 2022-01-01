Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Продлись, продлись, очарованье...
Киноафиша Фильмы Продлись, продлись, очарованье... Продлись, продлись, очарованье..., 1984: актеры и роли
Продлись, продлись, очарованье... 1984 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Продлись, продлись, очарованье..., 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ярополк Лапшин Yaropolk Lapshin
В ролях
Ия Саввина Ия Саввина Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Алевтина Евдокимова Леонид Кулагин Марина Яковлева Марина Яковлева
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Сменил имя и заручился поддержкой звезд шоу-бизнеса: Ургант вернулся на сцену
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Приложение киноафиши