Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя ужасная няня 2 Моя ужасная няня 2
Киноафиша Фильмы Моя ужасная няня 2 Моя ужасная няня 2, 2010: актеры и роли
Nanny McPhee and the Big Bang Моя ужасная няня 2 2010 / Великобритания
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Моя ужасная няня 2, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сюзанна Уайт Сюзанна Уайт Susanna White
В ролях
Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Мэгги Джилленхол Мэгги Джилленхол Maggie Gyllenhaal Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Рис Иванс Рис Иванс Rhys Ifans Эйса Баттерфилд Эйса Баттерфилд Asa Butterfield Нонсо Анози Нонсо Анози Nonso Anozie
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Внешность повергает в шок: вы удивитесь, как сегодня выглядит Оби-Ван Кеноби
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Внебрачная дочь: правда о семейном положении Боярского повергает в шок
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Приложение киноафиши