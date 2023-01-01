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Inception Начало 2010 / США / Великобритания
8.7 Оцените
516 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Награды и номинации фильма Начало

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Лучший испуг
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
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