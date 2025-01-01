Трагическая история семьи, благополучное течение жизни которой внезапно рушится, когда средний из троих сыновей убегает из дома и исчезает на много лет. Старший сын уже успел состояться в жизни. Младший — активно занят поиском своего призвания. И только средний сын "белой вороной" выделяется на этом благостном фоне — он не хочет быть "как все" и желает для себя чего-то другого, но встречает полное непонимание со стороны своих близких. Покинув отчий дом, юноша отправляется, куда глаза глядят, в надежде, что ему удастся найти себя в жизни. Но долгие годы бесцельных скитаний приносят ему лишь разочарования, и, в конце концов, у него не остается другого выбора, кроме как вернуться домой. Он пытается начать все с начала, но родные не желают прощать "блудного сына".