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Киноафиша Фильмы Возвращение блудного сына

Возвращение блудного сына

Anarak vordu veradardz 18+
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О фильме

Трагическая история семьи, благополучное течение жизни которой внезапно рушится, когда средний из троих сыновей убегает из дома и исчезает на много лет. Старший сын уже успел состояться в жизни. Младший — активно занят поиском своего призвания. И только средний сын "белой вороной" выделяется на этом благостном фоне — он не хочет быть "как все" и желает для себя чего-то другого, но встречает полное непонимание со стороны своих близких. Покинув отчий дом, юноша отправляется, куда глаза глядят, в надежде, что ему удастся найти себя в жизни. Но долгие годы бесцельных скитаний приносят ему лишь разочарования, и, в конце концов, у него не остается другого выбора, кроме как вернуться домой. Он пытается начать все с начала, но родные не желают прощать "блудного сына".

Страна Армения
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Сборы в мире $449
Производство Aysor-Plus Film Productions
Другие названия
Anarak vordu veradardz, The Return of the Prodigal Son, Povratak bludnog sina, Возвращение блудного сына
В ролях
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Микаэл Джанибекян
Микаэл Джанибекян
Карен Джанибекян
Нерсес Ованесян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 13 голосов
4.2 IMDb
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