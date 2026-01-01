Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Нарек Нерсисян
Narek Nersisyan
Киноафиша
Персоны
Нарек Нерсисян
Нарек Нерсисян
Narek Nersisyan
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Спасибо, папа
(2014)
4.6
Мгновение любви
(2011)
4.1
Возвращение блудного сына
(2009)
Фильмография Нарек Нерсисян
7.1
Спасибо, папа
Thank You, Dad
комедия, мелодрама
2014, Армения
4.6
Мгновение любви
Here
мелодрама, драма, приключения
2011, США
Смотреть трейлер
4.1
Возвращение блудного сына
Anarak vordu veradardz
драма
2009, Армения
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