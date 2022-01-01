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У них есть Родина У них есть Родина
Киноафиша Фильмы У них есть Родина У них есть Родина, 1946: актеры и роли
У них есть Родина 1946 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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У них есть Родина, 1946: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Легошин Александр Файнциммер
В ролях
Фаина Раневская Фаина Раневская Павел Кадочников Павел Кадочников Всеволод Санаев Всеволод Санаев Лидия Смирнова Вера Марецкая Наталья Защипина Михаил Астангов Виктор Станицын Viktor Stanitsyn Геннадий Юдин Gennadi Yudin Александра Данилова
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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