Ночь без милосердия, 1961

Американская воздушная база расположилась в гористой пустыне одной из стран Ближнего Востока. Генри Дэвис мечтал о профессии искусствоведа, но стал военным летчиком. Его работа связана с риском, но герой доволен приличным заработком.



Выполняя разведывательный полет, Генри вторгается в воздушное пространство Советского Союза и попадает под обстрел пограничных зениток. Дэвису с трудом удается дотянуть до базы. Его представляют к награде и предлагают готовиться к полетам на новом сверхскоростном самолете…