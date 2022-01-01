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Ночь без милосердия
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Ночь без милосердия, 1961

1961 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Американская воздушная база расположилась в гористой пустыне одной из стран Ближнего Востока. Генри Дэвис мечтал о профессии искусствоведа, но стал военным летчиком. Его работа связана с риском, но герой доволен приличным заработком.

Выполняя разведывательный полет, Генри вторгается в воздушное пространство Советского Союза и попадает под обстрел пограничных зениток. Дэвису с трудом удается дотянуть до базы. Его представляют к награде и предлагают готовиться к полетам на новом сверхскоростном самолете…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1961
Премьера в мире 22 октября 1962
Возраст 12+
Режиссер
Александр Файнциммер
В ролях
Александр Белявский
Александр Белявский
Лариса Кронберг
Николай Тимофеев
Юрий Волков
Борис Бибиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь без милосердия 1 постер
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