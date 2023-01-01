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Лола
Киноафиша Фильмы Лола Лола, 1981: актеры и роли
Lola Лола 1981 / ФРГ
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Лола, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Барбара Зукова Барбара Зукова Barbara Sukowa Удо Кир Удо Кир Udo Kier Марио Адорф Mario Adorf Маттиас Фукс Matthias Fuchs Хельга Феддерсен Карин Баал Элизабет Фолькман Армин Мюллер-Шталь Армин Мюллер-Шталь Armin Mueller-Stahl Иван Десни Ivan Desny
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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