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Элизабет Фолькман
Elisabeth Volkmann
Киноафиша
Персоны
Элизабет Фолькман
Элизабет Фолькман
Elisabeth Volkmann
Дата рождения
16 марта 1936
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
25 июля 2006
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Лола
(1981)
5.7
Трое на снегу
(1974)
Фильмография Элизабет Фолькман
7.5
Лола
Lola
драма
1981, ФРГ
5.7
Трое на снегу
Drei Männer im Schnee
комедия
1974, ФРГ
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