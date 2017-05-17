Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Невеста пустыни
Постер фильма Невеста пустыни
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Невеста пустыни

Невеста пустыни

La Novia del Desierto 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Аргентина / Чили
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 30 сентября 2017
Премьера в мире 17 мая 2017
Дата выхода
21 сентября 2017 Аргентина
13 декабря 2017 Франция
Сборы в мире $205 350
Производство Ceibita Films, El Perro en la Luna, Fondo de Fomento Audiovisual
Другие названия
La Novia del Desierto, The Desert Bride, Señora Teresas Aufbruch in ein neues Leben, A Noiva do Deserto, La Fiancée du désert, Pustynna narzeczona, Невеста пустыни
Режиссер
Сесилия Атан
Валерия Пивато
В ролях
Паулина Гарсиа
Клаудио Рисси
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Невеста пустыни
Земля Алькаррас 7.4
Земля Алькаррас (2022)
Наши матери 6.6
Наши матери (2019)
Наследницы 6.7
Наследницы (2018)
Две Ирэн 7.0
Две Ирэн (2017)
Румба 6.9
Румба (2008)
Икс-Икс-Игрек 7.0
Икс-Икс-Игрек (2007)
Я здесь не для того, чтобы меня любили 7.3
Я здесь не для того, чтобы меня любили (2005)
Маленькие мужчины 6.7
Маленькие мужчины (2016)
Глория 7.3
Глория (2013)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше