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Другая Ирина
Другая Ирина, 2008: актеры и роли
Cealalta Irina
Другая Ирина
2008 / Румыния
7.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Кадры
Персоны
Другая Ирина, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Грушницкий
В ролях
Анди Васлуяну
Andi Vasluianu
Дору Ана
Doru Ana
Симона Попеску
Simona Popescu
Дан Астиляну
Дана Догару
Габриэль Спахиу
Влад Иванов
Vlad Ivanov
Оана Йоаким
Михай Динвале
Драгош Букур
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