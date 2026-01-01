Оповещения от Киноафиши
Марта Мэйр Martha Mair
Марта Мэйр

Martha Mair

Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Голубой свет 6.8
Голубой свет (1932)

Фильмография Марта Мэйр

Жанр
Год
Голубой свет 6.8
Голубой свет Das Blaue Licht
мистика, драма, фантастика 1932, Германия
