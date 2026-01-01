Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марта Мэйр
Martha Mair
Марта Мэйр
Марта Мэйр
Martha Mair
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.8
Голубой свет
(1932)
Фильмография Марта Мэйр
Жанр
Все
Драма
Мистика
Фантастика
Год
Все
1932
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.8
Голубой свет
Das Blaue Licht
мистика, драма, фантастика
1932, Германия
