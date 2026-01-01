Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дух улья
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
Киноафиша Фильмы Дух улья

Дух улья

El espíritu de la colmena 18+
О фильме

Фильм — рассказ о том, как маленькая Ана под впечатлением от просмотра знаменитого «Франкенштейна» и «страшилок» о духе, поведанных шепотом, перед сном, ее старшей сестрой, упорно наведывается в заброшенный дом посреди полей, искренне веря в то, что призрак однажды явится…
Страна Испания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 18 сентября 1973
Дата выхода
23 января 2004 Испания
5 октября 1978 Нидерланды
19 мая 1975 Польша 16
8 октября 1973 США
29 января 2025 Южная Корея 12
2 февраля 1985 Япония G
Сборы в мире $190 734
Производство Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, Jacel Desposito
Другие названия
El espíritu de la colmena, The Spirit of the Beehive, Der Geist des Bienenstocks, Duh košnice, A méhkas szelleme, Ånden i bistaden, Arı Kovanının Ruhu, Bikubens ånd, Bikupans ande, Duch roju, Duch Úlu, L'Esprit de la ruche, Lo spirito dell'alveare, Mehiläispesän henki, Mitsubachi no Sasayaki, O Espírito da Colmeia, O Espírito da Colméia, Spiritul stupului, Το πνεύμα του μελισσιού, Дух вулика, Дух улья, Духът на кошера, 벌집의 정령, ミツバチのささやき, 蜂巢的幽靈
Режиссер
Виктор Эрисе
В ролях
Фернандо Фернан Гомес
Тереса Химпера
Ана Торрент
Ана Торрент
Изабель Тельерия
Кетти де ла Камара
Цитаты
Ana [не могу уснуть] Изабель?
Isabel [открывая глаза] Что?
Ana [шёпотом] Расскажи, что ты хотела мне сказать.
Isabel [шёпотом] О чём?
Ana О фильме.
Isabel Не сейчас... Завтра.
Ana Сейчас... Ты обещала. Почему он убил девушку, и почему потом его убили?... Ты не знаешь — ты лжёшь.
Isabel Его не убивали, и он девушку не убивал.
Ana Откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что они не умерли?
Isabel Всё в кино — выдумка. Это трюк. К тому же, я видела его живым.
Ana Где?
Isabel В одном месте неподалёку от деревни. Люди его не видят. Он выходит только ночью.
Ana Он призрак?
Isabel Нет, он дух.
Isabel Как тот дух, о котором говорит донья Лусия?
Isabel Да, но у духов нет тел. Поэтому их нельзя убить.
Ana Но в фильме у него было тело. Руки и ноги. Всё было.
Isabel Это маска, которую они надевают, выходя наружу...
Ana Если он выходит только ночью, как ты с ним разговариваешь?
Isabel Я же говорю, он дух. Если ты его друг, можешь говорить с ним когда угодно. Просто закрой глаза и позови... Это я, Ана... Это я, Ана...
[они слышат что-то вроде зловещих шагов и замирают]
