Ana
[не могу уснуть]
Изабель?
Isabel
[открывая глаза]
Что?
Ana
[шёпотом]
Расскажи, что ты хотела мне сказать.
Isabel
[шёпотом]
О чём?
Ana
О фильме.
Isabel
Не сейчас... Завтра.
Ana
Сейчас... Ты обещала. Почему он убил девушку, и почему потом его убили?... Ты не знаешь — ты лжёшь.
Isabel
Его не убивали, и он девушку не убивал.
Ana
Откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что они не умерли?
Isabel
Всё в кино — выдумка. Это трюк. К тому же, я видела его живым.
Ana
Где?
Isabel
В одном месте неподалёку от деревни. Люди его не видят. Он выходит только ночью.
Ana
Он призрак?
Isabel
Нет, он дух.
Isabel
Как тот дух, о котором говорит донья Лусия?
Isabel
Да, но у духов нет тел. Поэтому их нельзя убить.
Ana
Но в фильме у него было тело. Руки и ноги. Всё было.
Isabel
Это маска, которую они надевают, выходя наружу...
Ana
Если он выходит только ночью, как ты с ним разговариваешь?
Isabel
Я же говорю, он дух. Если ты его друг, можешь говорить с ним когда угодно. Просто закрой глаза и позови... Это я, Ана... Это я, Ана...
[они слышат что-то вроде зловещих шагов и замирают]