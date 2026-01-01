Ana [не могу уснуть] Изабель?

Isabel [открывая глаза] Что?

Ana [шёпотом] Расскажи, что ты хотела мне сказать.

Isabel [шёпотом] О чём?

Ana О фильме.

Isabel Не сейчас... Завтра.

Ana Сейчас... Ты обещала. Почему он убил девушку, и почему потом его убили?... Ты не знаешь — ты лжёшь.

Isabel Его не убивали, и он девушку не убивал.

Ana Откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что они не умерли?

Isabel Всё в кино — выдумка. Это трюк. К тому же, я видела его живым.

Ana Где?

Isabel В одном месте неподалёку от деревни. Люди его не видят. Он выходит только ночью.

Ana Он призрак?

Isabel Нет, он дух.

Isabel Как тот дух, о котором говорит донья Лусия?

Isabel Да, но у духов нет тел. Поэтому их нельзя убить.

Ana Но в фильме у него было тело. Руки и ноги. Всё было.

Isabel Это маска, которую они надевают, выходя наружу...

Ana Если он выходит только ночью, как ты с ним разговариваешь?

Isabel Я же говорю, он дух. Если ты его друг, можешь говорить с ним когда угодно. Просто закрой глаза и позови... Это я, Ана... Это я, Ана...