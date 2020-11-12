В ролях
Омеро Антонутти
Agustín Arenas
Sonsoles Aranguren
Estrella - 8 años
Исиар Больяин
Estrella - 15 años
Rafaela Aparicio
Milagros
Франсиско Мерино
Enamorado
Жермен Монтеро
Doña Rosario
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Энрике Гранадос
Детали фильма
Страна
Испания / Франция
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1983
Премьера в мире
18 мая 1983
Дата выхода
|17 марта 1988
|Венгрия
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|12
|19 мая 1983
|Испания
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|5 января 1984
|Нидерланды
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|18 мая 1983
|Франция
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|25 февраля 2026
|Южная Корея
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|12
Сборы в мире
$22 720
Производство
Chloë Productions, Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, Televisión Española (TVE)
Другие названия
El sur, O Sul, Södern, The South, Юг, A délvidék, Dél, El Sur - Der Süden, Etelä, Güney, Jug, Le Sud, Południe, Syd, Ο νότος, エル・スール, 남쪽, Der Süden, Pietūs, 南方, Het Verlangen Naar het Zuiden, Югът