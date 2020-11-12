Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Юг
7.9
Киноафиша Фильмы Юг
7.9

Юг

, 1983
El sur
Испания, Франция / мелодрама / 18+
Постер фильма Юг
7.9

О фильме

Женщина размышляет о детстве с отцом, пытаясь понять глубину его отчаяния и правду о своих мифах.

В ролях

Омеро Антонутти
Agustín Arenas
Sonsoles Aranguren
Estrella - 8 años
Исиар Больяин
Estrella - 15 años
Лола Кардона
Julia
Rafaela Aparicio
Milagros
Аврора Клеман
Аврора Клеман
Laura
Аврора Клеман
Аврора Клеман
Laura
Maria Caro
Casilda
Франсиско Мерино
Enamorado
Хосе Виво
Camarero
Жермен Монтеро
Doña Rosario
Режиссер Виктор Эрисе
Сценарист Виктор Эрисе, Adelaida García Morales
Композитор Энрике Гранадос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 18 мая 1983
Дата выхода
17 марта 1988 Венгрия 12
19 мая 1983 Испания
5 января 1984 Нидерланды
18 мая 1983 Франция
25 февраля 2026 Южная Корея 12
Сборы в мире $22 720
Производство Chloë Productions, Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, Televisión Española (TVE)
Другие названия
El sur, O Sul, Södern, The South, Юг, A délvidék, Dél, El Sur - Der Süden, Etelä, Güney, Jug, Le Sud, Południe, Syd, Ο νότος, エル・スール, 남쪽, Der Süden, Pietūs, 南方, Het Verlangen Naar het Zuiden, Югът

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Бабушка положила 1000 рублей на сберкнижку в 1990 году: внучка пришла в банк за деньгами 30 лет спустя и чуть не расплакалась
Хрустящие кабачки «Легче легкого» на зиму: украсят даже новогодний стол – рецепт для самых ленивых без стерилизации и часов у плиты
Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Тест по фильмам с Юрием Никулиным проверит память на прочность: сможете набрать 7 из 7 без подсказок?
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше