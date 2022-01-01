Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дух улья
Киноафиша Фильмы Дух улья Дух улья, 1973: актеры и роли
El espíritu de la colmena Дух улья 1973 / Испания
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дух улья, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Эрисе Víctor Erice
В ролях
Фернандо Фернан Гомес Fernando Fernan Gomez Тереса Химпера Teresa Gimpera Ана Торрент Ана Торрент Ana Torrent Изабель Тельерия Кетти де ла Камара Ketty de la Cámara Эстанис Гонсалес Estanis González Хосе Вильясанте José Villasante
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Приложение киноафиши