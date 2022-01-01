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Дух улья
Дух улья, 1973: актеры и роли
El espíritu de la colmena
Дух улья
1973 / Испания
8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Дух улья, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Эрисе
Víctor Erice
В ролях
Фернандо Фернан Гомес
Fernando Fernan Gomez
Тереса Химпера
Teresa Gimpera
Ана Торрент
Ana Torrent
Изабель Тельерия
Кетти де ла Камара
Ketty de la Cámara
Эстанис Гонсалес
Estanis González
Хосе Вильясанте
José Villasante
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