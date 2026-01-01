Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Скупщики перьев Награды и номинации фильма Скупщики перьев

Награды и номинации фильма Скупщики перьев 1967

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1967 Каннский кинофестиваль 1967
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
