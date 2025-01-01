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Киноафиша Фильмы Хоккеисты

Хоккеисты

Khokkeisty 18+
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О фильме

Тридцатилетний капитан хоккейной команды Дуганов, знаменитый и опытный игрок, решает бороться за спортивное долголетие таких «стариков», как он. Остро переживая ссору с любимой девушкой, Дуганов добивается участия в решающем финальном матче между двумя сильнейшими командами — и добивается победы.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 27 февраля 1965
Дата выхода
27 февраля 1965 Россия 12+
Производство Мосфильм
Другие названия
Khokkeisty, Eishockeyspieler, Hokeiści, Jégkorongozók, Mestarit, The Hockey Players, Хоккеисты
Режиссер
Рафаил Гольдин
В ролях
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Эльза Леждей
Эльза Леждей
Николай Озеров
Николай Рыбников
Николай Рыбников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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