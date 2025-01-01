Тридцатилетний капитан хоккейной команды Дуганов, знаменитый и опытный игрок, решает бороться за спортивное долголетие таких «стариков», как он. Остро переживая ссору с любимой девушкой, Дуганов добивается участия в решающем финальном матче между двумя сильнейшими командами — и добивается победы.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1964
Премьера в мире27 февраля 1965
Дата выхода
27 февраля 1965
Россия
12+
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Khokkeisty, Eishockeyspieler, Hokeiści, Jégkorongozók, Mestarit, The Hockey Players, Хоккеисты