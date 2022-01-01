Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь как дом Жизнь как дом
Киноафиша Фильмы Жизнь как дом Жизнь как дом, 2001: актеры и роли
Life as a House Жизнь как дом 2001 / США
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Жизнь как дом, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирвин Уинклер Irwin Winkler
В ролях
Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Хайден Кристенсен Хайден Кристенсен Hayden Christensen Кевин Клайн Кевин Клайн Kevin Kline Джена Мэлоун Джена Мэлоун Jena Malone Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen Марк Вейнберг Йен Сомерхолдер Йен Сомерхолдер Ian Somerhalder
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Приложение киноафиши