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Клеопатра
Клеопатра, 1963: актеры и роли
Cleopatra
Клеопатра
1963 / Великобритания / США / Швейцария
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Клеопатра, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
Ричард Бёртон
Richard Burton
Рекс Хэррисон
Родди МакДауэлл
Roddy McDowall
Памела Браун
Pamela Brown
Чезаре Данова
Cesare Danova
Эндрю Кир
Andrew Keir
Кеннет Хэйг
Хьюм Кронин
Hume Cronyn
Мартин Ландау
Martin Landau
Джордж Коул
George Cole
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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