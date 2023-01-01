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Клеопатра Клеопатра
Киноафиша Фильмы Клеопатра Клеопатра, 1963: актеры и роли
Cleopatra Клеопатра 1963 / Великобритания / США / Швейцария
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Клеопатра, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Ричард Бёртон Ричард Бёртон Richard Burton Рекс Хэррисон Родди МакДауэлл Roddy McDowall Памела Браун Pamela Brown Чезаре Данова Cesare Danova Эндрю Кир Andrew Keir Кеннет Хэйг Хьюм Кронин Hume Cronyn Мартин Ландау Мартин Ландау Martin Landau Джордж Коул George Cole
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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