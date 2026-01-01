Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма I Фестиваль кино франкоговорящей Швейцарии
1 постер
Киноафиша Фильмы I Фестиваль кино франкоговорящей Швейцарии

I Фестиваль кино франкоговорящей Швейцарии

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В программе фестиваля:

5 декабря

17.00 Малый зал

"Разрешение на сокрытие", режиссер Ваня Якин

20.00 Малый зал

"Жить в мире", режиссеры Антуан Каттэн, Павел Костомаров

"Мать", режиссеры Антуан Каттэн, Павел Костомаров

18.30 Большой зал

"Русский салат", режиссер Елена Хазанова

"Переводчица", режиссер Елена Хазанова


6 декабря 

20.20 Малый зал

"Швейцарский гений", режиссер Жан-Стефан Брон

16.45 Большой зал

"К югу от облаков", режиссер Жан-Франсуа Амиге

18.15 Большой зал

"Нейтральный", режиссер Ксавье Руиз


7 декабря

20.00 Малый зал

"Русские", режиссер Фредерик Гонсет

"Миссия в ад", режиссер Федерик Гонсет

15.30  Большой зал

"Снег в Марракеше", режиссер  Исхам Алхайат

"Приговор", режиссер  Мауро Лоза

"Трансформатор", режиссер  Антуан Каттэн, Павел Костомаров

"Льдина", режиссер  Седрик Луи, Клод Бара

"Макс", режиссер Жан-Поль Кардино

"Венсан Великолепный", режиссер Паскаль Форни

"Уикенд со взломом", режиссер Жан-Поль Кардино

Страна Швейцария
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 9 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше