В программе фестиваля:
5 декабря
17.00 Малый зал
"Разрешение на сокрытие", режиссер Ваня Якин
20.00 Малый зал
"Жить в мире", режиссеры Антуан Каттэн, Павел Костомаров
"Мать", режиссеры Антуан Каттэн, Павел Костомаров
18.30 Большой зал
"Русский салат", режиссер Елена Хазанова
"Переводчица", режиссер Елена Хазанова
6 декабря
20.20 Малый зал
"Швейцарский гений", режиссер Жан-Стефан Брон
16.45 Большой зал
"К югу от облаков", режиссер Жан-Франсуа Амиге
18.15 Большой зал
"Нейтральный", режиссер Ксавье Руиз
7 декабря
20.00 Малый зал
"Русские", режиссер Фредерик Гонсет
"Миссия в ад", режиссер Федерик Гонсет
15.30 Большой зал
"Снег в Марракеше", режиссер Исхам Алхайат
"Приговор", режиссер Мауро Лоза
"Трансформатор", режиссер Антуан Каттэн, Павел Костомаров
"Льдина", режиссер Седрик Луи, Клод Бара
"Макс", режиссер Жан-Поль Кардино
"Венсан Великолепный", режиссер Паскаль Форни
"Уикенд со взломом", режиссер Жан-Поль Кардино