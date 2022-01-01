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Заклинатель лошадей
Заклинатель лошадей, 1998: актеры и роли
The Horse Whisperer
Заклинатель лошадей
1998 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Заклинатель лошадей, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Редфорд
Robert Redford
В ролях
Роберт Редфорд
Robert Redford
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Сэм Нил
Sam Neill
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Крис Купер
Chris Cooper
Черри Джонс
Cherry Jones
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