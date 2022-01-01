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Заклинатель лошадей Заклинатель лошадей
Киноафиша Фильмы Заклинатель лошадей Заклинатель лошадей, 1998: актеры и роли
The Horse Whisperer Заклинатель лошадей 1998 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Заклинатель лошадей, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford
В ролях
Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Черри Джонс Черри Джонс Cherry Jones
Вышка
Вышка
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Одна
Одна
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