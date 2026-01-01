Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Благослови зверей и детей Награды и номинации фильма Благослови зверей и детей

Награды и номинации фильма Благослови зверей и детей 1971

Оскар 1972 Оскар 1972
Лучшая песня к фильму
Номинант
Берлинале 1971 Берлинале 1971
Соревнование
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
