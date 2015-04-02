Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прорыв
Киноафиша Фильмы Прорыв Отзывы о фильме «Прорыв»
Прорыв 2005 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Прорыв»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В российском кино мало фильмов об Афганистане и еще меньше о Чечне. Для тех немногих, кто брался пока за чеченскую тему (от афганской она практически ничем не отличается), сама эта тема – великолепная лакмусовая бумажка, выявляющая не столько даже тип режиссуры, сколько сам духовный склад создателей. Для Алексея Балабанова в «Войне» кровавые Марсовы забавы прежде всего дело настоящего мужчины. Сильный мужик без страха, упрека и рефлексии, питаемый отеческой «кровью и почвой», – вот герой нашего…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
extra 2 апреля 2015, 12:51
думала интересный как 9 рота хотя бы,

даже и рядом с ротой как оказалось не стоит.

даже не зацепил ничем.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dushka 2 апреля 2015, 12:51


почитал я Вас уважаемая Елена и диву дался! неужели Вы верите в то, что какая-либо кинокартина способна преобразить, либо же низвергнуть в пучину разврата, её смотрящего?! нонсенс.





а все ЭТИ поделки нашего Милитаристского Ви-Ви-Пи(В.В.П.) , меня просто бесят, особенно "Личный Номер" (мало того, что бред,так ещё Так измываться над родственниками почивших!!!), "Прорыв" из той же категории...





насчёт "мочить в сортире" ---это цитата(дословная)нашего Ви-Ви-Пи...





наиболее правдивыми о войне , я считаю Балабановскую "Войну" и Невзоровское "Чистилище". всё остальное мусор.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Нюрнберг
Нюрнберг 1 комментарий
Охота
Охота 1 комментарий
Безликий
Безликий 1 комментарий
Денежная игла
Денежная игла 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши