Наша рецензия

В российском кино мало фильмов об Афганистане и еще меньше о Чечне. Для тех немногих, кто брался пока за чеченскую тему (от афганской она практически ничем не отличается), сама эта тема – великолепная лакмусовая бумажка, выявляющая не столько даже тип режиссуры, сколько сам духовный склад создателей. Для Алексея Балабанова в «Войне» кровавые Марсовы забавы прежде всего дело настоящего мужчины. Сильный мужик без страха, упрека и рефлексии, питаемый отеческой «кровью и почвой», – вот герой нашего…