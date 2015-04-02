В российском кино мало фильмов об Афганистане и еще меньше о Чечне. Для тех немногих, кто брался пока за чеченскую тему (от афганской она практически ничем не отличается), сама эта тема – великолепная лакмусовая бумажка, выявляющая не столько даже тип режиссуры, сколько сам духовный склад создателей. Для Алексея Балабанова в «Войне» кровавые Марсовы забавы прежде всего дело настоящего мужчины. Сильный мужик без страха, упрека и рефлексии, питаемый отеческой «кровью и почвой», – вот герой нашего…
даже и рядом с ротой как оказалось не стоит.
даже не зацепил ничем.
почитал я Вас уважаемая Елена и диву дался! неужели Вы верите в то, что какая-либо кинокартина способна преобразить, либо же низвергнуть в пучину разврата, её смотрящего?! нонсенс.
а все ЭТИ поделки нашего Милитаристского Ви-Ви-Пи(В.В.П.) , меня просто бесят, особенно "Личный Номер" (мало того, что бред,так ещё Так измываться над родственниками почивших!!!), "Прорыв" из той же категории...
насчёт "мочить в сортире" ---это цитата(дословная)нашего Ви-Ви-Пи...
наиболее правдивыми о войне , я считаю Балабановскую "Войну" и Невзоровское "Чистилище". всё остальное мусор.
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