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Кутузов
Кутузов, 1944
1944 / СССР
7.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
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О фильме
Вступление Наполеона в Россию, Бородинское сражение, пожар Москвы, Тарутинский маневр, партизанская война и, наконец, бегство французской армии из России - все главные эпизоды Отечественной войны 1812 года.
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7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1944
Премьера в мире
6 июня 1943
Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Алексей Дикий
Сергей Межинский
Е. Калужский
Серго Закариадзе
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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