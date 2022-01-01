Кутузов, 1944

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о выходе в прокат О фильме Вступление Наполеона в Россию, Бородинское сражение, пожар Москвы, Тарутинский маневр, партизанская война и, наконец, бегство французской армии из России - все главные эпизоды Отечественной войны 1812 года. Развернуть 7.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 1944 Премьера в мире 6 июня 1943 Режиссер Владимир Петров В ролях Алексей Дикий Сергей Межинский Е. Калужский Серго Закариадзе Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Суворов (1940) 6.8333335 1 постер

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