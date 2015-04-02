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Клятва
Киноафиша Фильмы Клятва Отзывы о фильме «Клятва»
The Promise / Wu ji Клятва 2005 / Китай
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Клятва»

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Наша рецензия

Чен Кайге попробовал себя в самых разных жанрах – от китайской исторической саги («Император и убийца») и лирической истории юного скрипача («Вместе») до американского триллера («Убей меня нежно»); настало время фэнтези. Совершенно очевидно, что автора «Императора и убийцы» захватил мощный поток китайско-гонконгско-тайваньского фэнтези-ренессанса, когда полубезвестных создателей второсортных жанровых поделок вдруг оттеснили такие зубры, как Анг Ли и Чжан Имоу, вместо приключенческих…

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Trapper 2 апреля 2015, 12:51
типа Дневники памяти?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
salem 2 апреля 2015, 12:51
На первом плане семейные ценности, уметь любит, уметь прощать.. Хороший добрый фильм для семейного просмотра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрел фильм. Что сказать, по сравнению с Дневниками памяти - не дотягивает. Хотя все напоминает о нем (даже главная актриса). Ну и концовка - уж слишком резкая, как-будто режисер посмотрел на часы и сказал: "Черт, у нас закончилось время, пора его заканчивать!".Моя оценка 6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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