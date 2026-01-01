Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Вестсайдская история
Награды и номинации фильма Вестсайдская история
Награды и номинации фильма Вестсайдская история 1961
Оскар 1962
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Film from any Source
Номинант
