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Вестсайдская история
Вестсайдская история, 1961: актеры и роли
West Side Story
Вестсайдская история
1961 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Вестсайдская история, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джером Роббинс
Jerome Robbins
Роберт Уайз
Robert Wise
В ролях
Натали Вуд
Natalie Wood
Ричард Беймер
Richard Beymer
Расс Тэмблин
Russ Tamblyn
Рита Морено
Rita Moreno
Джордж Чакирис
George Chakiris
Нед Гласс
Ned Glass
Уильям Брэмли
Такер Смит
Tucker Smith
Тони Морденте
Tony Mordente
Дэвид Уинтерс
Элиот Фелд
Харви Эванс
Harvey Evans
Ник Наварро
Nick Navarro
Ивонн Уайлдер
Yvonne Wilder
Джон Эстин
John Astin
Джимми Брайант
Jimmy Bryant
Саймон Оукленд
Simon Oakland
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