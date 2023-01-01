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Вестсайдская история Вестсайдская история
Киноафиша Фильмы Вестсайдская история Вестсайдская история, 1961: актеры и роли
West Side Story Вестсайдская история 1961 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Вестсайдская история, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джером Роббинс Jerome Robbins Роберт Уайз Robert Wise
В ролях
Натали Вуд Натали Вуд Natalie Wood Ричард Беймер Richard Beymer Расс Тэмблин Russ Tamblyn Рита Морено Рита Морено Rita Moreno Джордж Чакирис George Chakiris Нед Гласс Ned Glass Уильям Брэмли Такер Смит Tucker Smith Тони Морденте Tony Mordente Дэвид Уинтерс Элиот Фелд Харви Эванс Harvey Evans Ник Наварро Nick Navarro Ивонн Уайлдер Yvonne Wilder Джон Эстин John Astin Джимми Брайант Jimmy Bryant Саймон Оукленд Simon Oakland
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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