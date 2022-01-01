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Вестсайдская история Вестсайдская история
Киноафиша Фильмы Вестсайдская история Музыка из фильма «Вестсайдская история» (1961)
West Side Story Вестсайдская история 1961 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Музыка из фильма «Вестсайдская история» (1961)

Вся информация о фильме
West Side Story (Original Motion Picture Soundtrack)
West Side Story (Original Motion Picture Soundtrack) 16 композиций. George Chakiris, José De Vegas, Marni Nixon, Natalie Wood, Russ Tamblyn, Russ Tamblyn, George Chakiris, Joanne Miya, Marni Nixon, Natalie Wood, Jimmy Bryant, Marni Nixon, Natalie Wood, Russ Tamblyn, George Chakiris, Harvey Hohnecker, Natalie Wood, Jimmy Bryant, Marni Nixon, Robert Banas, George Chakiris, Jimmy Bryant, Marni Nixon, Natalie Wood, Rita Moreno, William Bramley, Marni Nixon, Jimmy Bryant, Natalie Wood, Jimmy Bryant, Natalie Woo, Russ Tamblyn, Joanne Miya, Marni Nixon, Suzie Kaye, Marni Nixon, Jimmy Bryant, Betty Wand, Jimmy Bryant, Marni Nixon, Jimmy Bryant, Marni Nixon, Natalie Wood, Tucker Smith, Jimmy Bryant, Betty Wand, Marni Nixon, Natalie Wood, Natalie Wood
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Ouverture George Chakiris, José De Vegas, Marni Nixon, Natalie Wood, Russ Tamblyn 4:41
2 Jet Song Russ Tamblyn, George Chakiris, Joanne Miya, Marni Nixon, Natalie Wood 2:09
3 Something's Coming Jimmy Bryant, Marni Nixon, Natalie Wood, Russ Tamblyn 2:35
4 Dance at the Gym George Chakiris, Harvey Hohnecker, Natalie Wood 9:27
5 Maria Jimmy Bryant, Marni Nixon, Robert Banas 2:37
6 America George Chakiris, Jimmy Bryant, Marni Nixon, Natalie Wood, Rita Moreno, William Bramley 5:02
7 Tonight Marni Nixon, Jimmy Bryant, Natalie Wood 6:46
8 Gee, Officer Krupke Jimmy Bryant, Natalie Woo, Russ Tamblyn 4:17
9 I Feel Pretty Joanne Miya, Marni Nixon, Suzie Kaye 3:38
10 One Hand, One Heart Marni Nixon, Jimmy Bryant 3:05
11 Quintet Betty Wand, Jimmy Bryant, Marni Nixon 3:25
12 The Rumble Jimmy Bryant, Marni Nixon, Natalie Wood 2:43
13 Somewhere Marni Nixon, Jimmy Bryant 2:06
14 Cool Tucker Smith, Jimmy Bryant 4:23
15 A Boy Like That Betty Wand, Marni Nixon, Natalie Wood 4:31
16 Finale Natalie Wood 4:20
Доступен список песен из фильма «Вестсайдская история» (1961) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Вестсайдская история» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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