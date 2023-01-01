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Бум Бум
Киноафиша Фильмы Бум Бум, 1980: актеры и роли
Boum, La Бум 1980 / Франция
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Бум, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Пиното Claude Pinoteau
В ролях
Клод Брассер Клод Брассер Claude Brasseur Софи Марсо Софи Марсо Sophie Marceau Жан-Мишель Дюпуа Jean-Michel Dupuis Фредерик де Паскуале Frédéric de Pasquale Ришар Боренже Ришар Боренже Richard Bohringer Жан-Пьер Кастальди Jean-Pierre Castaldi Доминик Лаванан Доминик Лаванан Dominique Lavanant Бернар Жиродо Бернар Жиродо Bernard Giraudeau Дениз Грей Denise Grey Брижит Фоссе Brigitte Fossey
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2023, США, фантастика, боевик
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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