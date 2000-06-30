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Секс из сострадания

Sexo por compasio`n 18+
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О фильме

Печаль и уныние парализовали жизнь в испанском городке. Только пятидесятилетняя Долорес не потеряла веры в будущее. Щедрая натура, она готова всем помочь. Но такая отзывчивость раздражает ее мужа Маноло, и он уходит. В отместку Долорес решает переспать с человеком, не зная, что тем самым спасла ему жизнь. Думала, что согрешила, оказалось - проявила милосердие. Теперь к Долорес потянулись все страждущие.

Благодаря ее благотворительному сексу город ожил и начал процветать. Жены, видя счастливых мужей, не только не в обиде на Долорес, но и благодарны ей. Однако вернувшийся муж не хочет жить с «шлюхой». Городок опять замирает. Женщины хотят доказать Маноло, что то, чем занимается Долорес, тяжкий труд. Они выстаивают очередь, чтобы заняться с ним любовью, но он не выдерживает и просит у жены прощения. А весь город умоляет ее на коленях вернуться к прежней жизни!

Страна Испания
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 30 июня 2000
Дата выхода
30 июня 2000 Испания
5 мая 2001 США
Сборы в мире $304 441
Производство Resonancia Productora, Sociedad General de Derechos Audiovisuales (SOGEDASA), Visual Grup S.L.
Другие названия
Sexo por compasión, Compassionate Sex, Las alas del corazón, Megváltó szex, Miłość dla każdego, Sex aus Mitgefühl, Sex kai... sympatheia, Sex Out of Compassion, Sexo por Compaixão, Секс из сострадания
Режиссер
Лаура Манья
В ролях
Элизабет Маргони
Алех Ангуло
Пилар Бардем
Хуан Карлос Коломбо
Хуан Карлос Коломбо
Хосе Санчо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
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