Печаль и уныние парализовали жизнь в испанском городке. Только пятидесятилетняя Долорес не потеряла веры в будущее. Щедрая натура, она готова всем помочь. Но такая отзывчивость раздражает ее мужа Маноло, и он уходит. В отместку Долорес решает переспать с человеком, не зная, что тем самым спасла ему жизнь. Думала, что согрешила, оказалось - проявила милосердие. Теперь к Долорес потянулись все страждущие.

Благодаря ее благотворительному сексу город ожил и начал процветать. Жены, видя счастливых мужей, не только не в обиде на Долорес, но и благодарны ей. Однако вернувшийся муж не хочет жить с «шлюхой». Городок опять замирает. Женщины хотят доказать Маноло, что то, чем занимается Долорес, тяжкий труд. Они выстаивают очередь, чтобы заняться с ним любовью, но он не выдерживает и просит у жены прощения. А весь город умоляет ее на коленях вернуться к прежней жизни!