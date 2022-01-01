Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каменный ангел
Киноафиша Фильмы Каменный ангел Каменный ангел, 2007: актеры и роли
The Stone Angel Каменный ангел 2007 / Канада
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Каменный ангел, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кари Скоглэнд
В ролях
Эллен Берстин Эллен Берстин Ellen Burstyn Кристин Хорн Christine Horne Коул Хаузер Коул Хаузер Cole Hauser Кевин Зегерс Кевин Зегерс Kevin Zegers Эллиот Пейдж Эллиот Пейдж Elliot Page Дилан Бэйкер
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши