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Киноафиша Фильмы Похождения зубного врача Похождения зубного врача, 1965: актеры и роли
Похождения зубного врача 1965 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Похождения зубного врача, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элем Климов
В ролях
Андрей Мягков Андрей Мягков Вера Васильева Вера Васильева Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Пантелеймон Крымов Пантелеймон Крымов Андрей Петров Евгений Перов Ольга Гобзева Игорь Кваша Игорь Кваша Igor Kvasha Валентин Никулин Валентин Никулин Valentin Nikulin Леонид Дьячков Анатолий Шаляпин Павел Панков Антонина Максимова Виктор Кольцов Елизавета Никищихина
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