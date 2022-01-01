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Похождения зубного врача
Похождения зубного врача, 1965: актеры и роли
Похождения зубного врача
1965 / СССР
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Похождения зубного врача, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элем Климов
В ролях
Андрей Мягков
Вера Васильева
Алиса Фрейндлих
Alisa Freindlich
Пантелеймон Крымов
Андрей Петров
Евгений Перов
Ольга Гобзева
Игорь Кваша
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