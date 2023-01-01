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Серенада большой любви
Серенада большой любви, 1959: актеры и роли
For the First Time
Серенада большой любви
1959 / США / ГДР / Италия
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Серенада большой любви, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рудольф Мате
Rudolph Maté
В ролях
Курт Казнар
Kurt Kasznar
Сандро Гиглио
Уолтер Рилла
Ренцо Чезана
Renzo Cesana
Джизелла Мэтьюз
Марио Ланца
Mario Lanza
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Переводчик
Рецензия
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