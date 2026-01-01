Тони Коста, известный оперный певец, срывает свое выступление в Венском театре и вместо этого на улице, под дождем поет для своих неимущих поклонников. Потом он совершает еще более экстравагантный поступок: презрев все контрактные обязательства, уезжает на Капри. Там он случайно встречает глухую девушку Кристу, влюбляется в нее, а затем находит врача, который берется излечить недуг возлюбленной.
For the First Time, Der Sänger von Capri, Por primera vez, Come prima, Ensi kerran, För första gången, For første gang, İlk Macera, Pela Primeira Vez, Primavera, Romance em Capri, Serenada velike ljubavi, Serenade einer großen Liebe, Серенада большой любви