Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Серенада большой любви
Постер фильма Серенада большой любви
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Серенада большой любви

Серенада большой любви

For the First Time 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тони Коста, известный оперный певец, срывает свое выступление в Венском театре и вместо этого на улице, под дождем поет для своих неимущих поклонников. Потом он совершает еще более экстравагантный поступок: презрев все контрактные обязательства, уезжает на Капри. Там он случайно встречает глухую девушку Кристу, влюбляется в нее, а затем находит врача, который берется излечить недуг возлюбленной.
Страна США / ГДР / Италия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в мире 26 февраля 1959
Дата выхода
1 марта 1959 Австрия 12
26 февраля 1959 Германия
26 августа 1959 США
Производство Corona Filmproduktion, Orion Films, Titanus
Другие названия
For the First Time, Der Sänger von Capri, Por primera vez, Come prima, Ensi kerran, För första gången, For første gang, İlk Macera, Pela Primeira Vez, Primavera, Romance em Capri, Serenada velike ljubavi, Serenade einer großen Liebe, Серенада большой любви
Режиссер
Рудольф Мате
В ролях
Курт Казнар
Сандро Гиглио
Уолтер Рилла
Ренцо Чезана
Джизелла Мэтьюз
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Серенада большой любви
Не как чужой 6.7
Не как чужой (1955)
Великий Карузо 6.5
Великий Карузо (1951)
Любимец Нового Орлеана 6.4
Любимец Нового Орлеана (1950)
Потому что ты моя 5.9
Потому что ты моя (1952)
Полуночный поцелуй 6.6
Полуночный поцелуй (1949)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Gloria De Vadnuz Тонио, дорогой, хватит этой глупости. Давай повеселимся! Завтра я устрою для тебя вечеринку. Всего несколько близких друзей. А потом ты приедешь ко мне в виллу.
Tonio Costa У тебя есть вилла на Капри? С каких пор?
Gloria De Vadnuz Не знаю. Кажется, я её унаследовала. У меня девять спален! Как насчёт того, чтобы пожить у меня в гостях?
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше