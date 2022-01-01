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Птицы над городом
Птицы над городом, 1974: актеры и роли
Птицы над городом
1974 / СССР
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Птицы над городом, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Никоненко
Sergey Nikonenko
В ролях
Георгий Бурков
Михаил Глузский
Лидия Королева
Раиса Куркина
Raisa Kurkina
Светлана Орлова
Сергей Никоненко
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