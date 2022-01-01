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Птицы над городом Птицы над городом
Киноафиша Фильмы Птицы над городом Птицы над городом, 1974: актеры и роли
Птицы над городом 1974 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Птицы над городом, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko
В ролях
Георгий Бурков Георгий Бурков Михаил Глузский Михаил Глузский Лидия Королева Раиса Куркина Raisa Kurkina Светлана Орлова Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Мария Шукшина Мария Шукшина Сергей Образов Игорь Меркулов Igor Merkulov
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