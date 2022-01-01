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Во имя отца Во имя отца
Киноафиша Фильмы Во имя отца Во имя отца, 1993: актеры и роли
In the Name of the Father Во имя отца 1993 / Ирландия / Великобритания
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Во имя отца, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Шеридан Джим Шеридан Jim Sheridan
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Джон Линч Джон Линч John Lynch Марк Шеппард Марк Шеппард Mark Sheppard Бети Эдни Beatie Edney
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