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Во имя отца
Во имя отца, 1993: актеры и роли
In the Name of the Father
Во имя отца
1993 / Ирландия / Великобритания
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Во имя отца, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Шеридан
Jim Sheridan
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
Пит Постлетуэйт
Pete Postlethwaite
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Джон Линч
John Lynch
Марк Шеппард
Mark Sheppard
Бети Эдни
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